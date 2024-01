V Križni jami ujetih pet oseb, reševanje še poteka

Uprava za zaščito in reševanje je na svojem portalu objavila, da je zaradi povečane količine padavin v Križni jami ostalo ujetih pet oseb. O tem so jih obvestili včeraj okoli 17. ure, reševanje še poteka.

Kot navaja uprava, posredujejo jamarski reševalci JRS Postojna, Ljubljana in Novo mesto z jamarskimi potapljači in gasilci PGD Cerknica, ki razsvetljujejo kraj dogodka ter nudijo logistično pomoč jamarskim reševalcem. Obvestili so vse pristojne službe.

Reševanje in oskrba sta v teku. Potapljači so se prebili do ljudi, ki so v dobrem stanju, na odhod iz jame pa bodo morali počakati, da voda upade.

Regijski poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko in Kras Sandi Curk je za TV Slovenija povedal, da je skupina petih ljudi – trije člani družine in dva vodnika – na horizontalni globini 2400 metrov. Radio Slovenija pa je poročal, da so si uredili bivak in da naj ne bi imeli težav s kisikom zaradi prostornosti jame.