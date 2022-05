V Krki dopoldne našli utopljeno osebo

Dopoldne je v naselju Krška vas v občini Brežice občan v reki Krki opazil neodzivno osebo. Gasilci so utopljeno osebo prenesli na brežino, na kraju pa so bili tudi policisti, reševalci in pogrebna služba, piše v dnevnem biltenu Centra za obveščanje.

Že okoli 8.30 pa so neodzivno osebo našli tudi v gozdu v bližini Kidričeve ceste v Litiji. Reševalci so ob pomoči gasilcev osebo oživljali in oskrbeli, nato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana, še piše v dnevnem biltenu.