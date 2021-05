V nesreči žičnice v blizu jezera Maggiore najmanj devet mrtvih

FOTO: AFP

V tragični nesreči žičnice nedaleč od jezera Maggiore na severu Italije je danes umrlo najmanj devet ljudi, poroča italijanska novinarska agencija Ansa. Težko poškodovana sta dva otroka, ki so ju prepeljali v bolnišnico Regina Margherita v Torinu. Stara sta 5 in 9 let.Kabina žičnice je na relaciji med turističnim krajem Stresa in goro Mottarone pred prihodom na goro strmoglavila približno sto metrov.V kabini je bilo skupno 11 ljudi. Ansa dodaja, da je bil vzrok nesreče pretrganje nosilne vrvi. Popustila je na območju, kjer pot kabin poteka najvišje nad tlemi. V trenutku strmoglavljenja je sicer kabino do končne postaje na višini 1491 metrov nadmorske višine ločilo le še okoli 300 metrov.Med reševalno akcijo na gozdnatem in težko dostopnem terenu, kamor je padla kabina, so ob gorskih reševalcih sodelovali tudi gasilci in karabinjerji. Žičnico so sicer po zaprtju zaradi pandemije covida-19 ponovno odprli pred slabim mesecem, 24. aprila.