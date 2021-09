V Novi Gorici prometna nesreča s smrtnim izidom

V bližini naselja Trnovo v občini Nova Gorica se je zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik terenskega vozila. Ta je zapeljal z gozdne ceste po brežini in zaradi hudih telesnih poškodb izgubil življenje na kraju dogodka.



Kot še piše Uprava RS za zaščito in reševanje, so na kraju nesreče posredovali reševalci nujne medicinske pomoči Nova Gorica, novogoriški policisti in gasilci enote Nova Gorica.

