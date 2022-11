V organizmu je imel kokain, a trdi, da ga ne jemlje

V nadaljevanju preberite:

»Tega fanta mi je zelo žal. Ni mi vseeno za to, kar se je zgodilo. Ampak človeka na žalost ne morem vrniti nazaj,« je na koprskem okrožnem sodišču povedal obtoženi Nikola Gajić iz Ankarana, ki mu sodijo zaradi smrtne prometne nesreče, ki naj bi jo povzročil. In čeprav so mu v krvi našli kokain in benzoilekgonin, glavni metabolit kokaina, ves čas vztrajno trdi, da kokaina ne jemlje.