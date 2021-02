V paznika je zabrisal krožnik vroče juhe

V nadaljevanju preberite:

Samo Tadin, ki prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora policista Igorja Mauserja in poskusa umora policista Kristjana Čoža, ima v zaporu veliko dela sam s sabo in s poskusi dokazovanja, da njegov namen ni bil moriti, temveč si je 2. julija 2015, ko se je z avtom zanalašč in iz maščevanja zaletel v policijsko službeno vozilo, pravzaprav poskušal vzeti življenje.