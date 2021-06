V prometni nesreči umrl 54-letni voznik štirikolesnika

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da se je sinoči okrog 22. ure na relaciji Gortina–Pernice zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik štirikolesnika in njegova sopotnica. »54-letni voznik je na kraju nesreče podlegel poškodbam. Sopotnica po prvih podatkih menda ni bila poškodovana,« je zapisala Milena Trbulin s PU Celje.



Voznik štirikolesnika iz Mute je vozilo vozil po lokalni makadamski cesti iz smeri Pernic proti Gortini. V trenutku, ko je pripeljal do desnega nepreglednega ovinka, hitrosti ni prilagodil vozišču, zaradi česar je zapeljal na skrajni levi rob vozišča, kjer je vozilo po drsenju vrglo v zrak in je po prevračanju obstalo na desnem boku. Med prevračanjem je 51-letna sopotnica padla z vozila in se lahko telesno poškodovala, voznik pa je obležal pod vozilom tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju umrl.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 79 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, šest nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, 14 pa s hudimi. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 66 kršitev javnega reda in miru ter 45 kaznivih dejanj, poroča STA.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji