V prometni nesreči umrl voznik

Nekaj pred deveto uro zjutraj je na cesti Trebnje–Novo mesto, pri Dolenjem Podborštu, v občini Trebnje osebno vozilo zapeljalo s ceste v odbojno ograjo. Vozilo se prevrnilo in trčilo v podporni steber nadvoza.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in iz razbitin avtomobila izrezali voznika, vendar je ta zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Gasilci so z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Na kraju so bili prisotni reševalci NMP Trebnje in dežurni delavec cestnega podjetja.