V prometnih nesrečah v slovenski Istri danes umrla motorista

Na istrskih cestah sta danes v ločenih prometnih nesrečah umrla dva motorista, so sporočili s Policijske uprave Koper. Malo pred poldnevom je počilo na cesti Valeta - Lucija, v nesreči je umrl 62-letni voznik trikolesnika iz Portoroža. Okoli 14. ure pa se je pri Bertokih smrtno ponesrečil 56-letni motorist iz Italije.



Pri prvi nesreči se je 55-letna domačinka z osebnim avtomobilom vključevala iz zaselka Kampolin na glavno cesto v levo proti Luciji. Pri tem je izsilila prednost 62-letniku, ki je pravilno pripeljal iz smeri Lucije proti Valeti ter tako trčil v prednji levi bok vozila.

Voznika motornega kolesa, ki je uporabljal pripeto homologirano čelado, so odpeljali v Splošno bolnico Izola, od koder so policijo obvestili, da je umrl.



Cesta je bila zaprta vse do 13.35. Povzročiteljici nesreče sledi kazenska ovadba.

Tudi italijanski motorist ni preživel

Pri Bertokih pa sta po do zdaj znanih podatkih trčila 67-letna voznica osebnega avtomobila iz Kopra in 56-letni motorist, državljan Italije. Motorist se je pri padcu huje poškodoval, na kraju so ga oživljali, a je zatem zdravnik potrdil njegovo smrt.



Kot so poudarili na policiji, podrobnosti poteka prometne nesreče še niso znane, ogled kraja še vedno poteka. Regionalna cesta od Bertokov proti Dekanom je zaprta. Policisti bodo pregledali posnetke kamer in opravili vsa druga preiskovalna dejanja. Na kraj sta prišli preiskovalna sodnica in državna tožilka, voznici osebnega avtomobila pa so odredili strokovni pregled. Odrejeno je tudi izvedeništvo cestnoprometne stroke.



Letos je na območju Policijske uprave Koper umrlo že šest oseb (lani v enakem obdobju štiri), med katerimi je kar pet motoristov, so še dodali na policiji.

