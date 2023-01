V Škofji Loki sumljiva smrt ženske, policisti osumljencu odvzeli prostost

Policiste so včeraj obvestili, da je na območju Policijske postaje Škofja Loka umrla ženska, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

»Smrt je posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo,« so zapisali. Kot dodajajo, osumljencu že odvzeli prostost.

»Policisti nadaljujemo s kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov več informacij ne moremo podati. O vsem bomo obvestili pristojno državno tožilstvo,« so še zapisali.