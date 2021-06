V Soči utonil fantek

S Policijske uprave Nova Gorica uradnih informacij še ni. FOTO: PU Nova Gorica



Minister o varnosti kopanja v Soči

Na reki Soči se je danes popoldne zgodila tragedija. Na območju rekreacijskega centra Solkan, kjer je lani utonil 10-letni deček , naj bi se popoldne med plavanjem utopil 13-letnik, je poročala TV Slovenija.S Policijske uprave Nova Gorica uradnih informacij še ni, so pa z Uprave RS za zaščito in reševanje sporočili, da se je ob 16.30 na reki Soči pri Solkanu zgodila nesreča. Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica z potapljači, reševalci NMP Nova Gorica in člani HRI MONG.Hidrološki podatki Agencije RS za okolje (Arso) sicer kažejo, da je bil vodostaj med 14. uro in 16.40 ves čas enak, in sicer okrog 260 centimetrov. Kot so poročali v oddaji 24UR, naj bi se po neuradnih podatkih utopil mlad kajakaš, ki je bil na brzicah s prijatelji in se pri tem z oblačili, menda naj bi šlo za rešilni jopič, zataknil ob kol pod vodo. Reševalci so ga našli blizu slovensko-italijanske meje in ga dlje časa oživljali, vendar zaman.Soča je s svojimi pritoki pri kopalcih zelo priljubljena, a se mnogi ne zavedajo nevarnosti. Lanska tragedija se je zgodila zaradi nenadnega porasta vodostaja.s Policijske uprave Nova Gorica je tedaj za Delo povedal, da se kakšna nesreča na Soči zgodi vsako leto, saj gre za divje vode, ki so v nekaterih predelih precej nevarne. Utopitve so sicer redke, pogostejše so slabosti.V povezavi s kopalnimi vodami in večjo varnostjo kopanja v reki Soči je minister za okolje in prostormed obiskom Mestne občine Nova Gorica pred tednom dni poudaril, da gre za tradicionalno kopalno mesto. »Vsepovsod ob Soči je zaradi narave vodotoka (na primer visokih pretokov) kopanje nevarno. Možna rešitev je v vzajemnem sodelovanju med Soškimi elektrarnami Nova Gorica d.o.o., njihovim lastnikom, HSE d.o.o. in Mestno občino Nova Gorica ter tudi med kopalci. Menim, da je za iskanje rešitev potrebno odpreti dialog,« je dejal Vizjak.Minister je kot eno od rešitev za večjo varnost kopalcev omenil oblikovanje voznih redov hidroelektrarne in obveščanje kopalcev kakšen dan vnaprej, kako bo hidroelektrarna obratovala, ter vzpostavitev režima izrednih dogodkov, kako v takih primerih pravočasno obveščati kopalce. »Sprememba uredba bo najverjetneje šla v smeri, da bomo to mersko mesto ohranili. Zavedamo se, da gre za tradicionalno točko kopanja, a na lastno odgovornost. To pomeni, da morajo tudi kopalci vzeti v zakup določeno dodatno izpostavljenost.«