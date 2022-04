V Srbiji znova prijeli narko šefa Darka Šarića in njegove sodelavce

Srbska policija je v Beogradu sprožila nov postopek proti zloglasnemu narko šefu Darku Šariću, ki je sicer od decembra v hišnem priporu v vili na Dedinju. Poleg njega so aretirali več članov njegove kriminalne združbe, ki je delovala na območju Srbije, Evrope in Južne Amerike, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva. V isti akciji so potekale aretacije tudi na Hrvaškem, kjer je policija aretirala okoli deset oseb.

Šarić po ocenah ameriške agencije za boj proti mamilom (DEA) velja za največjega narko šefa na območju Balkana in naj bi opral 4,4 milijarde evrov, ki jih je zaslužil s preprodajo kokaina.

Člani njegove kriminalne združbe naj bi bili krivi številnih umorov, trgovine z drogo in vrste drugih kaznivih dejanj. Med njimi naj bi bil tudi umor pripadnikov rivalskega narko klana Alana Kožara in Damira Hodžića na Krfu, poroča srbski medij Novosti. Vse kriminalne dejavnosti naj bi Šarić v zadnjem času vodil kar iz hišnega pripora v vili v beograjskem naselju Dedinje, kjer je bil od decembra lani.

Sodelovanje srbske in hrvaške policije ter Europola in Eurojusta

Kriminalistična akcija je potekala v sodelovanju hrvaške in srbske policije ter Europola in Eurojusta, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva. V njej so poleg Šarića aretirali njegovega odvetnika Dejana Lazarevića in Uroša Mišića, privedli pa naj bi celo nekatere pripadnike policije, je neuradno izvedel srbski spletni portal Nova.rs. Nekateri srbski mediji pišejo, da so med aretiranimi tudi sodniki.

Šarića so v preteklosti že obsodili zaradi tihotapljenja kokaina in pranja denarja. Za trgovanje s kokainom je bil enkrat obsojen na 20 let zapora, drugič pa na 15 let, a so obe sojenji razveljavili, Šarić pa je čakal na ponovno sojenje. Za pranje denarja je bil obsojen na devet let zapora, a sodba še ni pravnomočna.

Na Hrvaškem deset aretacij

Hrvaška policija je v okviru akcije aretirala deset oseb, so danes sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva. V akciji je sodelovalo okoli sto pripadnikov policije, podrobnosti pa niso razkrili.

Hrvaški mediji poročajo, da vse aretirane sumijo tihotapljenja najmanj 1,5 tone kokaina iz Južne Amerike. Med aretiranimi naj bi bil tudi Petar Ćosić, ki so ga leta 2011 aretirali zaradi tihotapljenja skoraj 340 kilogramov kokaina in ga nato obsodili na štiri leta zapora, poroča časnik Jutarnji list. Ćosića sumijo tudi likvidacije Šarićeve desne roke Milana Milovca, a ni znano, ali je bil s to likvidacijo povezan tudi sam Šarić.

Delo hrvaške policije je danes na seji vlade pohvalil tudi hrvaški premier Andrej Plenković.