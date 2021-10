V strmoglavljenju letala v osrednji Rusiji 15 mrtvih

Vzrok strmoglavljenja bi bila glede na trenutna ugibanja lahko prevelika obremenitev letala ali tehnična napaka, zaradi česar je pilot poskušal zasilno pristati. FOTO: Reuters

V osrednji Rusiji je danes strmoglavilo letalo, ki je prevažalo padalce. Glede na zadnje podatke oblasti je pri tem umrlo 15 ljudi, sedem jih je nesrečo preživelo, a nekateri s hujšimi poškodbami, poročajo tuje tiskovne agencije.Letalo tipa L-410 je strmoglavilo nekaj po 9. uri po lokalnem času med letom nad rusko republiko Tatarstan, je sporočilo ministrstvo za nesreče in izredne razmere.Sedem ljudi so reševalci žive rešili iz razbitin. Po navedbah regionalnega zdravstvenega ministrstva so trenutno v bolnišnici, eden izmed njih je v zelo resnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Glede na objavljene posnetke se je letalo prelomilo na pol. Reševalci naj bi tudi navedli, da je ob strmoglavljenju zagorelo, a so požar hitro pogasili. Vzrok strmoglavljenja bi bila glede na trenutna ugibanja lahko prevelika obremenitev letala ali tehnična napaka, zaradi česar je pilot poskušal zasilno pristati.V Rusiji se je letos zgodilo že več letalskih nesreč z več deset smrtnimi žrtvami. Vzrok so pogosto kršitev varnostnih pravil, zastarela tehnologija ali človeška napaka, pojasnjuje nemška tiskovna agencija dpa.