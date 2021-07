V vodi med ohladitvijo umrli trije ljudje

Zadnje dni je bila ohladitev v vodi usodna za več ljudi. Novogoriški policisti so poročali o smrti 68-letnika v akumulacijskem jezeru Vogršček. O smrti 61-letne ženske in 77-letnega moškega v morju pri Izoli pa so poročali s koprske policijske uprave.

V nedeljo se je 68-letnik malo po 17. uri usedel na surf in v tem položaju veslal proti sredini jezera Vogršček.



»Po približno pol ure je iz neznanega vzroka padel s surfa v jezero,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica. Na kraj dogodka so takoj odhiteli policisti, poklicni gasilci in potapljači. Potapljači so pregledali območje in dno jezera tudi s pomočjo čolna in sonarja. Ob 21.22 so moškega izvlekli iz vode približno sto metrov od obale. Zdravnica je potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno ­obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, kjer bodo ugotovili natančen vzrok smrti. Svojci so potrdili identiteto ­pokojnega.



V petek ob 21.28 so pri ladjedelnici v Izoli naključni mimoidoči potegnili iz morja nezavestno žensko. Do prihoda reševalne ekipe so jo oživljali policisti, toda 61-letni državljanki Slovenije žal ni bilo pomoči, je sporočil Jure Griljc s PU Koper. Tudi v tem primeru je tuja krivda izključena in odrejena sodna obdukcija.



Pri Izoli je tudi včeraj utonil kopalec. Ob 10.48 je blizu plaže Delfin reševalec potegnil iz morja moškega, ki se je utapljal. Čeprav sta reševalec na motorju in prehospitalna enota hitro posredovala, je 77-letni kopalec umrl. Odrejena je bila obdukcija.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji