V vozilih sta prevažala ilegalne prebežnike

Policisti so imeli v soboto opravka s prevozniki ilegalnih migrantov. Pri Gorišnici so izsledili slovenskega državljana, ki je v osebnem avtomobilu prevažal državljana Kosova, na avtocesti pa so ustavili tujega voznika tovornjaka, ki je prevažal deset tujcev.



Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so izven naselja Meje izsledili in prijeli dve osebi, ki sta nezakonito prestopili državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo. V postopku so policisti ugotovili, da je državljan Slovenije v osebnem avtomobilu prevažal državljana Kosova. Postopki z obema sicer še niso zaključeni, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.



Iz murskosoboške policijske uprave pa poročajo o tujem vozniku tovornega vozila, ki je prevažal deset tujcev. Policisti so ugotovili, da je voznik tujce na nedovoljen način spravil v našo državo, s kazensko ovadbo pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji