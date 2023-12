Vandali so razrili igrišče

Konec novembra, v noči na 25. november, so vandali namerno poškodovali travnato površino nogometnega igrišča pod Botričnico v Šentjurju. O tem so bili obveščeni tudi šentjurski policisti, ki so zdaj sporočili, da so storilce odkrili. Trojico bodo ovadili.

Na PU Celje so pojasnili, da so ugotovili identiteto voznikov osebnih vozil in ostalih udeležencev, ki so bili udeleženi v tem dogodku in so z dejanjem domačemu nogometnemu klubu povzročili za okoli 4000 evrov škode. »Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari smo kazensko ovadili tri osebe. Vsi so doma s šentjurskega območja,« smo izvedeli.

V NK Šentjur so bili zaradi tega dejanja zelo ogorčeni. Sledi vožnje z avtomobili so še vedno dobro vidne, saj se razmočena blatna brozga ne bo posušila vse do pomladi. S tem pa niso povzročili le materialne škode. Jernej Leskovar, predsednik kluba, je dejal, da so vandali največjo škodo naredili prav mladim, ki na tem igrišču koristno preživljajo svoj prosti čas.

»Več kot 200 mladih nogometašev imamo, ki radi trenirajo nogomet,« je povedal, zaradi poškodovane travnate površine pa bodo morali do pomladi, ko bodo igrišče lahko sanirali, treninge za najmlajše organizirati v telovadnicah, za starejše pa na betonskih igriščih, pri čemer so jim na pomoč priskočile tudi sosednje občine.

Ogorčen je bil tudi šentjurski župan Marko Diaci. »Zavedamo se pomena redne telesne aktivnosti, usmerjenega športa in integracije tako za otroke kot starejše, zato razmeroma velik delež denarja letno namenimo tudi za rekreativni in kakovostni šport, denar pa prejema tudi NK Šentjur,« je povedal.