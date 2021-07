Vdova kljub zavarovanju ostala brez 120.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji državni svetnik Jože Slivšek se je zatožni klopi znašel zaradi očitkov o kaznivem dejanju posebnih primerov ponarejanja listin, a je tožilstvo nedavno umaknilo obtožni predlog.



»Po doslej izvedenem dokaznem postopku je bilo ocenjeno, da na podlagi izvedenih dokazov, predvsem izpovedi prič in ugotovitev sodnega izvedenca za forenzične preiskave dokumentov, rokopisov in podpisov, obdolženemu Jožetu Slivšku ni mogoče z gotovostjo dokazati, da je storil očitano mu kaznivo dejanje,« so odločitev pojasnili na krškem okrožnem državnem tožilstvu.