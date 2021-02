Več let so policisti iskali izvor 600 avtomobilskih delov

Avtomobile so kradli doma in v tujini. FOTO: PU Koper

Kompleksni in dolgotrajni postopki identifikacije

Kar dobra štiri leta so policisti, ki so leta 2016 naleteli na goro 600 različnih, domnevno ukradenih avtodelov, raziskovali, katerim avtomobilom pripadajo. Ugotovili so, da gre za 70 razkosanih ukradenih vozil, in za združbo, ki so jo pred tem že ovadili za več kaznivih dejanj, spisali nove ovadbe.Več let po razbitju družbe razpečevalcev ukradenih avtomobilskih delov in potem ko so ovadbe spisali za četverico, ki se je ukvarjala z avtomehaniko, kleparstvom in ličarstvom, kot tudi trojico, ki je kradla vozila in prodajala njihove dele, so policisti le končali obsežno preiskavo. Februarja so tako spisali nove ovadbe za osum­ljence zaradi prikrivanja, za kar je zagroženo do dve leti zapora.Kot so na tiskovni konferenci pred štirimi leti pojasnili policisti, je na več lokacijah na območju Obale z okolico četverica poprav­ljala poškodovane in pokvarjene avtomobile, za kar je uporabljala dele podobnih ukradenih avtomobilov. Trojica pa je vozila kradla, da so tako prišli do delov, ki so jih prodajali naprej. Skupno so policisti zasegli približno 600 avtomobilskih delov, veliko večino za modele različnih nemških znamk. Dele je združba skladiščila na posameznih domačih naslovih in v večjem najetem prostoru na območju Izole.Sledili so kompleksni in dolgotrajni postopki identifikacije avtodelov, »pri čemer so sodelovale različne slovenske in v okviru čezmejnega in mednarodnega policijskega sodelovanja tudi tuje policijske enote ter drugi subjekti, kot so proizvajalci in serviserji različnih znamk avtomobilov, strokovnjaki za avtomobilsko diag­nostiko ter zavarovalniške družbe«, je razloge za tako dolgotrajno preiskavo osvetlila. Za večji del zaseženih delov in drugih predmetov se je pokazalo, da pripadajo skupno več kot 70 ukradenim vozilom.»Gre za osebne avtomobile, ukradene večinoma na območju Slovenije, Italije in Avstrije v zadnjih desetih letih. Med njimi prevladujejo osebni avtomobili znamk BMW in Audi,« je dodala. Kriminalisti so okrožnemu tožilstvu v Kopru poslali ovadbe za več kot 70 kaznivih dejanj prikrivanja. Zadnji dokument, za 30 kaznivih dejanj, so tožilcem poslali ta mesec.Policisti poudarjajo, da so ti primeri še eden od dokazov, da je na območju Slovenije razširjen črni trg rabljenih nadomestnih delov, ki marsikdaj izvirajo z ukradenih osebnih vozil. Takšni deli se pogosto uporabljajo za popravila po »totalki« ali pa se deli in listine poškodovanih osebnih avtomobilov izkoristijo pri ponareditvi identitete ukradenih. Oboji se nato razpečujejo dalje, pogosto kot »ugodna ponudba nikoli poškodovanega osebna avtomobila v odličnem stanju«.A takšni avtomobili lahko pomenijo nevarnost na cesti, poleg tega se njihovi kupci oziroma lastniki, katerih vozilo je bilo popravljeno z deli sumljivega izvora, lahko tudi sami znajdejo v kazenskem postopku.