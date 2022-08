Velenjčan izgubil denarnico s ponarejenimi bankovci, grozi mu zapor

Velenjski policisti so v denarnici, ki jo je našel občan in prinesel na policijsko postajo, našli več ponarejenih bankovcev v vrednosti 1200 evrov. Z odredbo sodišča so policisti lastnika obiskali na domu in v preiskavi našli še več ponarejenih bankovcev. Osumljenega Velenjčana bodo kazensko ovadili, grozi mu zaporna kazen, so sporočili s policije.

Izgubljeno denarnico, ki jo je našel ob cesti v Velenju, je občan na policijsko postajo prinesel v začetku prejšnjega tedna. Poleg osebnih dokumentov je bilo v njej tudi več bankovcev, med pravimi tudi več ponarejenih za 100 in 200 evrov.

Policisti so takoj začeli zbirati obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja. Na podlagi odredbe sodišča so lastnika denarnice obiskali na domu in opravili hišno preiskavo, pri tem pa našli še več ponarejenih bankovcev za 100 in 200 evrov v skupni vrednosti 2800 evrov.

Osumljenega Velenjčana bodo kazensko ovadili zaradi storitve kaznivega dejanja ponarejanje denarja, za kar mu grozi zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let, so sporočili s Policijske uprave Celje.