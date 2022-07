Vodja lekarne v bolnišnici Valdoltra za tri leta za zapahe

V nadaljevanju preberite:

Z izrekom triletne zaporne kazni vodji lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataši Faganeli se je končal dolgotrajen sodni postopek v zadevi dobro organizirane in razvejene korupcijske mreže v zdravstvu. Vanjo so bili, kot smo že večkrat poročali, vpleteni tudi zdravniki.

Začetek dogajanja sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi. V središču zgodbe so se znašli podjetje Emporio Medical in skupina zdravnikov, ki so od podjetja prejemali nedovoljene nagrade, za protiuslugo pa še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Nataša Faganeli je, kot je včeraj odločil tričlanski sodni senat, ki mu je predsedovala ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja, v zameno za pridobitev in ohranitev natančno določenega posla od Emporia Medical od februarja 2008 do decembra 2011 v obliki provizij prejela 65.956,45 evra podkupnin, in sicer prek Urške Jurkovič (nekdanje direktorice in solastnice podjetja Emporio Medical) in nekdanje komercialistke omenjenega podjetja Jane Šturm.