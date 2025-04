Afera Dars: Založnik razbremenil Zidar Klemenčičevo in obremenil Snežiča

Po tem, ko so februarja letos v javnost prišli skrivaj posneti telefonski pogovori, ki naj bi dokazovali sporne posle med odvetnico Nino Zidar Klemenčič in podjetnikom Enesom Draganovićem, si je eden glavnih akterjev zgodbe, Luka Založnik, ki je sprva obremenil Zidar Klemenčičevo, premislil in na zaslišanju preiskovalcem Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) svoje prvotne izjave zanikal, poroča MMC.

V skrivaj posnetem pogovoru z avtovlekarjem Samom Feštajnom, lastnikom podjetja Žonta, je Založnik namreč govoril o vlogi Nine Zidar Klemenčič pri poslih avtovleke v Darsu, ki naj bi v zameno za uro znamke Rolex in sto tisoč evrov posredovala v prid Draganovića.

Gre za posel avtovlek poškodovanih in pokvarjenih tovornih vozil na avtocestah in zgodbo iz leta 2021, ko je Dars odpovedal posel podjetju Žonta, ne pa tudi avtovleki Draganović, čeprav naj bi obstajali razlogi, da zaradi kazni posel odpovedo obema.

Nina Zidar Klemenčič je vse obtožbe zanikala, verodostojnost svojih izjav v telefonskem posnetku pa je že pred zaslišanjem na NPU zanikal tudi Založnik.

Zatrdil je, da ni videl, da bi Zidar Klemenčič prejemala draga darila v zameno za posle na Darsu, a je dejal, da mu je to povedal Rok Snežič. Kriminalisti v draguljarni Malalan domnevno niso dobili potrditve, da bi Draganović tam kupil uro Rolex, poroča MMC.

Je pa Založnik obremenil Feštajna, ki naj bi, kot je dejal, Snežiču dal podkupnino v višini 90 tisoč evrov. Oba sta že ovadena zaradi dajanja in sprejemanja podkupnine, še navaja MMC.