Vzpostavitev reševalnega pasu je lahko ključna

Po torkovi tragični nesreči na avtocesti, v kateri je umrl češki državljan, so policisti ponovno opozorili na zelo neodgovorno ravnanje nekaterih voznikov, ki niso upoštevali prometne signalizacije, s katero je bil promet na izvozu Celje preusmerjen na vzporedno regionalno cesto in so z vožnjo nadaljevali mimo stoječih kolon. To namreč onemogoča reševanje, pri kateremu lahko šteje vsaka sekunda.V torek malo pred 15. uro se je v bližini avtocestnega izvoza Dramlje, v smeri proti Mariboru, zgodila tragična nesreča. V nesreči je na kraju umrl 56-letni češki voznik kombiniranega vozila, ki je po oceni policistov najverjetneje spregledal, da je 50-letni voznik madžarskega tovornega vozila s priklopnikom, ki je vozil pred njim, zaradi zgostitve prometa upočasnil vožnjo, in je trčil vanj. »Kombinirano vozilo je ostalo ukleščeno pod priklopnikom. Voznika in njegovega psa, ki sta v silovitem trčenju poškodbam podlegla, so s ehničnim posegom iz vozila rešili gasilci Poklicne gasilske enote Celje,« so pojasnili policisti, in dodali, da je bila avtocesta v smeri proti Mariboru za ves promet dve uri in pol zaprta.Policisti opozarjajo, da so vozniki, ki so z vožnjo nadaljevali mimo stoječih kolon, s svojim neodgovornim ravnanjem zelo otežili prihod na kraj reševalcev, gasilcev, policistov in vseh ostalih, ki so sodelovali pri reševanju, ogledu in odstranjevanju posledic prometne nesreče. »Policisti Postaje prometne policije so sedmim voznikom, ki so s svojim ravnanjem najbolj otežili prihod intervencijskih služb na kraj nesreče, izdali plačilne naloge,« je pojasnila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica policijske uprave Celje. »Vse voznike znova pozivamo, naj v primeru prometnih nesreč in zastojev na avtocesti strogo upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in avtocesto pravočasno zapustijo na izvozih, na katere jih signalizacija usmerja. Vsi tisti, ki prvi pripeljejo na kraj nesreče, pa naj obvezno omogočijo prostor za prihod reševalnih služb na kraj. Vzpostavitev reševalnega pasu je nujna, saj le tako reševalne službe lahko pridejo na kraj prometne nesreče in pomagajo poškodovanim,« je pojasnila, in dodala, da je pri hudo poškodovanih hiter prihod reševalcev namreč ključnega pomena, saj je dragocena vsaka sekunda.Voznike policisti zato pozivajo, naj bodo v podobnih situacijah strpni: »Zagotovo nikomur ni prijetno čakati v koloni, vendar dokler policisti in predstavniki reševalnih služb ne opravimo svojega dela, promet ne more biti sproščen. Vsaka ovira pa pomeni dodatno daljšanje časa do sprostitve prometa na cesti.«Torkova smrtna prometna nesreča je bila že šesta letos na območju celjske policijske uprave. »Zato vse udeležence cestnega prometa pozivamo, naj bodo strpni, previdni in naj dosledno upoštevajo cestno prometne predpise. S tem lahko največ naredijo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu,« je še pojasnila Trbulinova.O smrtni prometni nesreči, ki se je zgodila v torek popoldan in v kateri je umrl voznik mopeda, pa so poročali tudi z novomeške policijske uprave. »Ob 16.30 smo bili obveščeni o padcu mopedista na lokalni cesti Blanca-Kranja Brda-Čanje na območju PP Sevnica. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 52-letni voznik mopeda peljal v smeri proti Čanju. izven naselja Kranja Brda je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom in zapeljal v jarek ob cesti. Moški je umrl na kraju prometne nesreče, policisti pa vse okoliščine še preiskujejo,« je pojasnila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.