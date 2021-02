Z delnimi ponaredki nameravali zaslužiti tri milijone evrov

Policisti so zasegli tri verske knjige (kodekse). FOTO: Policija

Madžarski strokovnjaki so ugotovili, da so preprodajalci, ki so jih organi pregona prijeli lani v Ljubljani, poskušali prodati ponaredke usnjenih rokopisov z verskimi motivi, ki pa jih sestavljajo tudi strani iz pristnih verskih knjig. Nekatere pristne strani izvirajo iz 7. stoletja, drugi deli pa iz 12. do 16. stoletja, so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU).Preiskava, v kateri so sodelovali slovenski in madžarski preiskovalci, sega v leto 2019, ko so madžarski varnostni organi z Oddelka za transnacionalni kriminal Nacionalnega urada za preiskovanje Pécs prejeli informacijo, da storilec skupaj s sostorilci išče kupce za starodavne knjige (kodekse), ki domnevno izvirajo z Bližnjega vzhoda.Preiskovalci so storilce uspešno identificirali in jih v zaključni akciji, ta je potekala lani avgusta v Ljubljani, prijeli. Prijeli so pet osumljencev (dva madžarska, dva slovenska in enega hrvaškega državljana), zasegli pa so tri starodavne verske knjige oziroma kodekse, ki so bili po nestrokovni oceni vredni okoli tri milijone evrov.Pristni deli zaseženih knjig se, v skladu z madžarsko zakonodajo in mednarodnimi konvencijami, štejejo za zaščitene kulturne dobrine in so po mnenju sodnega izvedenca edinstveni, prav tako je pomembna njihova materialna vrednost, hkrati pa gre za neprecenljive predmete kulturne dediščine, so še sporočili iz GPU.