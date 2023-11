Z zlorabo položaja in pranjem denarja domnevno do več kot milijona evrov

Kriminalisti so v torek na območju Policijske uprave Maribor opravili več hišnih preiskav zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Premoženjska korist po dosedanjih ugotovitvah policije znaša več kot milijon evrov. Pri enem od osumljencev so odkrili tudi prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje.

Mariborski kriminalisti so v torek na podlagi odredbe sodišča opravili pet hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov.

Predkazenski postopek še ni zaključen, po navedbah Policijske uprave Maribor pa obstaja sum kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja. Osumljenih je pet fizičnih oseb in ena pravna oseba.

Med izvajanjem ene izmed hišnih preiskav so kriminalisti v stanovanjski hiši odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Proti enemu osumljencu zato vodijo tudi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je predpisana kazen od enega do desetih let zapora.

V isti hišni preiskavi so policisti našli še predmete, katerih posest pomeni prekršek po zakonu o orožju, zato so jih zasegli, proti kršitelju pa uvedli postopek o prekršku, so danes še sporočili z mariborske policijske uprave.