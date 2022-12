Za napad z nožem so mu prisodili 15 let zapora

Celjsko okrožno sodišče je 33-letnega Velenjčana Admirja Hadžiabdića, obdolženega, da je januarja v Velenju iz koristoljubja poskusil umoriti 36-letnega Daliborja K., obsodilo na 15 let zapora. Zaradi ponovitvene nevarnosti mu je do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor.

»Iskreno obžalujem vse, kar se je zgodilo in kar sem povzročil oškodovancu in njegovi ter ne nazadnje svoji družini. Tega ne bom ponovil nikoli več,« je na sodišču tik pred izrekom sodbe, ko je še dobil besedo, dejal Hadžiabdić.

Veliki sodni senat je v celoti upošteval predlog tožilke, da mu je kaznivo dejanje v celoti dokazano. Tožilka je v zaključni besedi spomnila, da je oškodovanca 28. januarja zabodel z nožem, ta pa bi zaradi hudih poškodb (zabodel ga je dvakrat, enkrat v spodnji del vratu, enkrat v predel ključnice), lahko tudi umrl, če ne bi dobil pravočasne pomoči sosedov. Ko sta soseda slišala hrup, sta namreč odprla vrata in zabodeni se je hudo poškodovan in okrvavljen zatekel k njima. Iz brisač sta naredila kompresijsko obvezo in mu zaustavila hudo arterijsko krvavitev, reševalci pa so ga nato odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga takoj operirali.

Oškodovanec se za to, da je danes živ, čeprav so brazgotine na vratu ostale, lahko zahvali hitri pomoči sosedov, pa tudi svoji telesni konstituciji in fizični kondiciji, ugotavlja izvedenka sodne medicine Simona Šramek Zatler. Je namreč nekdanji mladinski državni prvak v bodibildingu.

In zakaj se ga je Hadžiabdić sploh lotil z nožem? H kaznivemu dejanju naj bi ga pripeljala njuna nerazrešena dolžniško-upniška razmerja. Od Daliborja K. naj bi si že večkrat izposodil različne vsote denarja, vračal pa naj bi mu ga po obrokih. Nazadnje naj bi mu dolgoval okoli 1500 evrov, vračal pa naj bi mu po 350 evrov na mesec. Konec letošnjega januarja, ko je bil spet čas, da poravna obrok, Hadžiabdić denarja ni imel, posojilodajalcu pa se je to bal povedati, saj naj bi od njega za vsako zamudo terjal dodatni denar oziroma obresti. Kot je povedal v zagovoru, tudi z grožnjami.

K oškodovancu se je zato na dan, ko bi mu znova moral vrniti del dolga, namesto z denarjem odpravil z nožem, ki ga je skril pod jakno. Zavil se je v šal, si nadel masko in se takšen, skoraj neprepoznaven, odpravil k njemu. Oškodovanec mu je odprl vrata v spodnjem perilu, saj ga ni pričakoval, še manj pa je bil pripravljen na to, da bo Hadžiabdić v trenutku, ko tega ni pričakoval, iz jakne potegnil 11-centimetrski nož in ga zabodel v predel vratu in ključnice. Poskušal se je braniti, vanj je zagnal likalno desko, a to ni pomagalo. Vedno bolj se mu je umikal in v nekem trenutku stekel na hodnik stanovanjskega bloka, tam pa je hrup slišal sosed in na njegovo srečo odprl vrata in ga tako rešil.

Obdolženčev zagovornik Iztok Šubara je sicer poskušal senat prepričati, da je tako ravnal zato, ker se je oškodovanca bal. Ne nazadnje je bil Dalibor K. tudi že pravnomočno obsojen zaradi izsiljevanja in oderuštva. »Zato tudi ni čudno, da se je o njem v okolju širil slab glas. Obdolženi k njemu ni šel z nožem zato, da bi ga umoril, temveč zato, ker se ga je bal,« je dejal v zaključni besedi.

A je na koncu senat razsodil, da je Hadžiabdić kriv poskusa umora z namenom, da bi se znebil okoli 1500 evrov dolga. Prisodil mu je 15 let zaporne kazni, kolikor znaša najnižja možna kazen za tovrstno kaznivo dejanje. Hadžiabdić naj bi bil v času poskusa umora zmožen razumeti svoje dejanje, čeprav je izvedenka psihiatrične stroke pri njem zaznala dve duševni motnji. Eno, ki je posledica zlorabe THC in kokaina, in drugo, bolj kompleksno, mejno osebnostno motnjo s čustveno labilnostjo in pomanjkanjem apatije ter občutka za druge ljudi.

Sodba še ni pravnomočna, saj je Hadžiabdićev zagovornik že napovedal pritožbo.