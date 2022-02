Za pošiljke z naboji naj bi bil odgovoren podpornik vlade in član SNS

Oktobra lani je vsaj šest predstavnikov slovenske politike prejelo grozilna pisma z naboji, med njimi so bili premier Janez Janša in ministra Aleš Hojs ter Matej Tonin. Kot neuradno poročajo mediji, naj bi bil za pošiljke, v katerih so bile ob nabojih še fotografije politikov ali risbe vislic, odgovoren moški iz Celja, ki je sicer odkrit podpornik vlade in hkrati član SNS, blizu njenemu predsedniku Zmagu Jelinčiču. Tudi ta je prejel pismo z nabojem.

Domnevni storilec je, kot piše portal 24ur, v času aktualne vlade prišel tudi na položaj poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Celje. Vlado je na družbenih omrežjih večkrat javno podprl ter ostro napadal njene nasprotnike, opozicijo in protestnike.

Neuradno naj bi policija že imela dovolj dokazov o njegovi vpletenosti, sicer pa intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. Minister Hojs se je na novico odzval na Twitterju in policijo pohvalil.

Zmago Jelinčič se je za portal Siol odzval z besedami, da je »v šoku« in da gre očitno za člana stranke, ki je »potaknjenec«. Napovedal je, da bo več razkril na današnji novinarski konferenci.

Ta portal glede osumljenca navaja še, da je povezan z Združenjem policistov Slovenije, čeprav ni policist. Grozilna pisma naj bi pošiljal preko poštnega nabiralnika na Trojanah.