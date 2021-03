Za posledicami nesreče umrl voznik skuterja

Okrog 11.30 se je zgodila prometna nesreča na Ankaranski cesti v Kopru, so sporočili s koprske policijske uprave. V nesreči sta bila udeležena 80-letnik voznik skuterja, doma iz Kopra, in voznik tovornega vozila, državljan Ukrajine. Voznika sta vozila v isto smer, po trčenju je voznik skuterja padel. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.



Ogled kraja in ugotavljanje poteka prometne nesreče še poteka, so še sporočili s PU Koper.

