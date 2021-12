Za sina bi dala življenje, in ji ga je vzel

Tožilstvo Gregorju Ducmanu očita, da je marca na grozovit in zahrbten način z večjim kuhinjskim nožem umoril svojo mater ter z istim nožem poskušal umoriti tudi očeta. Ducman na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, na prvi včerajšnji obravnavi na celjskem okrožnem sodišču pa se ni zagovarjal. Njegova oče in sestra sta pojasnila, da so bile njegova največja težava droge, nihče pa še zdaleč ni pričakoval, da bi bil sposoben komur koli storiti kaj žalega. Sojenje se bo nadaljevalo tudi danes in jutri.

Okrožna državna tožilka Marija Sladič je povzela obtožnico, po kateri je Gregor Ducman svojo mater napadel nepričakovano in nepripravljeno malo pred pol šesto uro zjutraj doma v Zalogu pri Šempetru. S kuhinjskim nožem jo je zabadal v predel glave, vratu in prsnega koša ter ji s tem prizadel več ureznin in vbodnih ran. Najhujša je bila 11-centimetrska vbodna rana v zgornjem delu prsnega koša, s katero je bilo poškodovano pljučno krilo. »Želela se je še rešiti, tudi ob pomoči moža. Naredila je nekaj korakov, potem pa se je zgrudila in umrla. Z istim nožem je poskušal umoriti tudi očeta, ki mu je povzročil tri ureznine na hrbtu,« je še dejala Sladičeva.

Obtoženi Ducman se včeraj ni hotel zagovarjati, so pa prebrali njegov zagovor iz preiskave. Takrat je dejal, da se mu je v otroštvu godila krivica in da sta starša z njim delala grdo. Dan pred dogodkom je ponj v Pirešico prišel oče in ga odpeljal domov. »Naredil sem si burger, ki pa ga nisem pojedel, ker sem dobil signal, da so dali noter demone,« je takrat povedal Ducman. Nadaljeval je, da je dolgo mislil, da je mama najboljša na svetu: »Kasneje sem na meditaciji izvedel, da se ukvarja z magijo.« Na vprašanje, kaj čuti, ko je ni več, je v preiskavi dejal: »Težko mi je, čutim pa tudi olajšanje. Mama mi je pošiljala negativne signale. Za očeta velja isto, ampak on ni tako energetsko močen, kot je bila mama.«

Ni bilo pomoči

Oče je v preiskavi povedal, da je v dnevno sobo, kjer je takrat spala žena, pritekel, ko je slišal krik. Na ženi je videl sina, ki mu je hotel izpuliti nož, ruvala sta se in tako je tudi sam dobil precej globoke ureznine. Žena je med tem vstala, mislil je, da je pobegnila k sosedom, a jo je kasneje našel v kuhinji in je vedel, da ji ne more več pomagati. Sam se je po pomoč zatekel k sosedom, ki so mu oskrbeli rane do prihoda reševalcev in policije. »Če sosedov ne bi bilo doma, ne bi preživel,« je takrat povedal Ducmanov oče.

Zanikal je sinove navedbe, da sta z ženo grdo delala z njim. Bilo je prav nasprotno, vozila sta ga na treninge, pa k različnim terapevtom. Ker je imel velike težave s prepovedanimi drogami, sta mu plačala zdravljenje v komunah, potem je šel v Indijo v ašram. Posebej žena se je zanj zelo zavzela, je pričal oče: »Toliko je naredila zanj! Rekla je, da bi zanj dala življenje, da bi se iz tega izkopal, pa ji je on vzel življenje.«

Nihče ni pričakoval

Ducman je v preiskavi povedal, da mu je mama v hrano dajala demone, da to počne že s pogledom. V preiskavi se je navedb z demoni spomnil tudi njegov oče: »Sin je rekel, da so v hiši slabe energije. Da mora 'pucati' demone, da ima privide, da je posvojen.« Takrat je še povedal, da mu je žena v zadnjem obdobju pred smrtjo dejala, da jo je strah. Podobno se je v preiskavi spomnila Ducmanova sestra: »Dva, tri mesece pred tem mi je mama rekla, da jo je strah, da bi ji Grega kaj naredil. Pa sem ji rekla, da on tega ne bi naredil.« Kot je takrat dejala, je zanjo povsem nepredstavljivo, da se je to zgodilo. Tudi oče je včeraj pričal, da še zdaleč ni pričakoval, da bi sin lahko storil kaj takega: »V življenju še pajka ni ubil. Če bi vedel, da lahko kaj takega naredi, bi drugače ravnal.« Dodal je, da do takrat nikoli ni bil nasilen: »Če ne bi bilo droge, bi bil lahko super fant.«

Danes bodo zaslišali Ducmanove prijatelje, v četrtek pa izvedence psihiatrične in psihološke stroke.