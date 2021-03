Zagorelo je pri gradu Bokalce, drvarnica, garaže in skladišče uničeni

Včeraj zvečer ob 20.40 so bili gasilci obveščeni o požaru pred ljubljanskim gradom Bokalce, je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Požar je zajel objekt velikosti 20 krat pet metrov in ga v celoti uničil.Odzvali so se gasilci Gasilske brigade Ljubljana in prostovoljnih gasilskih društev Brdo, Trnovo in Ljubljana mesto, ki so požar lokalizirali in pogasili.Objekt, v katerem so bili drvarnica, garaže in skladišče, je popolnoma uničen. Kot dodajajo, se je pri gašenju eden izmed gasilcev poškodoval. Potrebno je bilo posredovanje ekipe ljubljanske nujne medicinske pomoči.