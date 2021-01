Zagorelo je v starem jedru Višnje Gore

V starem mestnem jedru Višnje Gore je včeraj zvečer zagorelo ostrešje srednjeveške stanovanjske hiše, požar pa se je razširil na še dve sosednji ostrešji. Brez strehe nad glavo so ostale tri družine, poroča portal 24ur.com.



Požar je gasilo 110 gasilcev, zaradi strnjenega dela mestnega jedra pa je obstajala nevarnost, da bi se ogenj razširil tudi na druga stanovanja. Gasilcem je delo še dodatno oteževal močan veter. Požar so pogasili do 22. ure.



Včeraj in v noči na danes so po navedbah portala Spin Uprave RS za zaščito in reševanje zagorele dimniške saje v stanovanjskem objektu v Dolenjem Podšumberku (občina Trebnje), Gabrju pod Limbarsko goro (Moravče), Sodražici, Zgornji Rečici (Laško), Rečici ob Savinji, naselju Vrbje (Žalec), naselju Vrhovlje (Lukovica), v naselju Dolenji Leskovec (Krško), Gornjem Doliču (Mislinja), naselju Vaneča (Puconci) in v naselju Velika Bukovica (Ilirska Bistrica).

