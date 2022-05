Zagorelo je v tovarni Belinka, ogenj je pod nadzorom

Ljubljanske policiste so ob 18.20 uri obvestili o požaru v gospodarskem objektu na območju Šentjakoba, nam je potrdila Aleksandra Golec s Policijske uprave Ljubljana.

Do požara je prišlo na območju tovarne Belinka.

FOTO: Eva Bošnjak

Po prvih podatkih policije poškodovanih ni. Trenutno je zaradi dela intervencijskih skupin zaprta Zasavska cesta na območju Šentjakoba.

Vse, ki se nahajajo na tem območju, policija prosi, da se kraju intervencije ne približujejo, saj s tem ovirajo delo intervencijskih služb.

Policisti bodo informacije o požaru dopolnili, ko bo znanih več podatkov.

Sodeč po podatkih portala Uprave RS za zaščito in reševanje na območju požara posredujejo gasilci Gasilske brigade Ljubljana, PGD Podgorica-Šentjakob, Nadgorica, Črnuče, Ježica, Stožice, Tomačevo–Jarše, IGE Belinka-Ljubljana, Sostro in enote za podporo vodenju Mestne občine Ljubljana.

Gasilci so požar hitro omejili. Vaščani so po podatkih bralke poročali, da so sprva slišali močne eksplozije, potem pa zagledali požar. Vzrok in obseg poškodbe ter morebitne posledice za okolje še niso znani. Ta kemična tovarna sicer stoji ob primestnem okolju Ljubljane, v bližini sta strnjeno stanovanjsko naselje in vrtec.