Zagorelo na avtoodpadu na Mazovčevi v Ljubljani

Nekaj minut čez deveto uro je zagorelo na avtoodpadu na Mazovčevi poti v Ljubljani. Na delu je več gasilskih enot. Poleg poklicnih gasilcev Gasilske brigade Ljubljana je bilo aktiviranih še devet prostovoljnih gasilskih enot. Policisti so zaprli dostop do kraja požara. Na gasilski brigadi okoliškim prebivalcem svetujejo, da zaprejo okna in se ne zadržujejo na prostem.Iz Policijske uprave Ljubljana so medtem sporočili, da intervencija še vedno poteka, policisti pa so zaprli dostop do kraja požara. Na kraju so prisotni tudi delavci Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.Vzroka požara za zdaj še niso ugotovili. Po do zdaj znanih podatkih nevarnosti za bližnje prebivalce ni, vendar tudi na policiji naprošajo vse mimoidoče, ki se zbirajo v okolici, da se kraju požara ne približujejo in s tem ne ovirajo interventne službe ali se celo spravljajo v nevarnost. Ko bodo vzpostavljeni pogoji za nadaljnje delo, bodo policisti opravili ogled kraja požara, so še navedli na policiji.