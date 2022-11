Zaradi dima naj prebivalci zaprejo okna in se izogibajo območju požara

Ponoči, malo po eni uri, je na Cesti v Prod v ljubljanskem Zalogu zagorelo na deponiji sekancev in hlodovine podjetja Tisa. Na terenu je, poleg Gasilske brigade Ljubljana, še več prostovoljnih gasilskih enot, ki intenzivno gasijo požar. Skupaj je na lokaciji 130 gasilcev z 38 vozili, je objavila Gasilska brigada Ljubljana.

Gasilci s pomočjo mehanizacije prekopavajo kupe sekancev, gasijo požar in ohlajajo okolico, je zapisano na spletni strani za zaščito in reševanje.

Požar je sicer omejen in pod nadzorom, so povedali na gasilski brigadi, vendar bo še kar nekaj časa trajalo, da ga bodo pogasili, saj je deponija polna vejevja in drugih odpadkov. Ker se dim širi v okolico, okoliškim prebivalcem svetujejo, da zapirajo okna, izklopijo prezračevalne naprave in se po nepotrebnem ne zadržujejo na območju dima.