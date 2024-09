Zapoznelo zdravljenje pustilo trajne posledice

V nadaljevanju preberite:

Zdaj 28-letno dekle iz Gozda pri Colu je pred 12 leti med jahanjem padlo s konja in nazadnje končalo na invalidskem vozičku. Trdi, da bolnišnično osebje ljubljanskega kliničnega centra rane na hrbtu, ki je nastala zaradi preležanine, ni ustrezno zdravilo, kar je povzročilo vnetje hrbtenjače, zaradi česar ima trajne in nepopravljive posledice – paraplegijo in slabšo gibljivost desne roke. Potem ko je novogoriško okrožno sodišče njen zahtevek pravnomočno zavrnilo, je vrhovno sodišče postopek vrnilo na začetek.