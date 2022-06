Zaradi suma kaznivega dejanja izredna odpoved dvema policistoma

V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je danes zaradi suma storitve kaznivega dejanja v povezavi z delom podal izredno odpoved dvema zaposlenima, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Eden od njih je direktor Policijske uprave Koper Boris Korasa, ki je očitane nepravilnosti v pisni izjavi za medije zanikal.

Zaposlenima očitajo hujše kršitve delovnih obveznosti, saj so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in je storjeno v povezavi z opravljanjem dela. Lindav je za zaposlena izdal delovnopravni ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in prepoved opravljanja dela za čas trajanja postopka. O razlogih za sum, da sta kaznivega dejanja osumljeni uradni osebi, zaposleni v policiji, bo policija obvestila tudi posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, so sporočili z GPU.

Korasa je v izjavi potrdil, da je prejel sklep o prepovedi opravljanja dela za čas trajanja postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. »V dokumentu se mi presenetljivo pripisuje kršitev prava pri izvedbi postopka varnostnega preverjanja ob zaposlitvi posameznika pred sklenitvijo delovnega razmerja v policiji,« je zapisal.

Šlo naj bi za ponarejanja izsledkov varnostne preverke, ki je pogoj za zaposlitev v policiji, a Korasa nepravilnosti zanika. Zoper sklep se bo pritožil, možnost zagovora pa ima 14. julija, je še zapisal.

Po poročanju Dnevnika naj bi izredno odpoved poleg Korase dobil vodja sektorja za notranje preiskave in integriteto v službi generalnega direktorja policije Metod Jerman. Na pomembna položaja ju je postavil nekdanji generalni direktor policije Anton Olaj, še poroča Dnevnik.