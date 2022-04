Zaradi ugrabitve toži državo in zahteva 45.500 evrov

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je včeraj dopoldne potekala rekonstrukcija dogodka izpred skoraj treh let, ki je za vedno zaznamoval danes 82-letnega Miroslava Moravca iz Malega Nerajca pri Dragatušu v Beli krajini. Tistega dne, 8. maja 2019, je bil namreč žrtev ugrabitve.

Trije nezakoniti migranti so ga ugrabili v njegovem vinogradu, ga zvezali in strpali v prtljažnik njegovega osebnega avtomobila ford C max. Tam je moral ležati več ur, pri čemer je imel ves čas glavo nad blatnikom vozila in v nivoju zadnje premične police. Te, kot je včeraj še enkrat povedal sodnici Boženi Novak, nikoli ni uporabljal.

V tistih šestih urah, kolikor časa je moral preživeti v avtomobilu, oziroma vse do trenutka, ko so ga ugrabitelji v občini Divača izpustili na prostost, je lahko občasno pokukal izza odeje, s katero so ga pokrili. Moravec trdi, da je tako najprej prepoznal kar nekaj krajev v bližini svojega doma, tudi most na mejnem prehodu Sodevci, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško. »Hvala bogu, zdaj bom pa lahko zakričal, 'rešite me,'« je takrat upal. A zaman, saj na mejnem prehodu takrat »ni bilo žive duše«. Ugrabitelji so lahko brez težav prišli na Hrvaško.