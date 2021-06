Ženo je ubil s polenom, da se vse skupaj konča

V nadaljevanju preberite:

Če bo sodba okrožnega sodišča v Novem mestu obveljala, bo moral 68-letni Peter Englaro iz Dolenje vasi pri Črnomlju v zapor za dve leti in pol, ker je ubil svojo ženo Zinko. Dejanje je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je pa res tudi to, da mu je žena več let grozila, zato se je počutil življenjsko ogroženega in se je tudi v trenutku, ko je zagrabil poleno, zbal za svoje življenje.



Englaro je ob prvem udarcu, ko je Zinko udaril s polenom po glavi, deloval nagonsko, ne pa razumno. Pri vsem je pomembno tudi to, da je bila Zinka psihična bolnica, zato je imela težave vsaj od leta 2009. Zadnjih pet let je bilo res hudo, Peter ji je poskušal pomagati in je zato, kot je povedal sam, »odprl na stotine vrat«. Zaradi njenih preganjavic je bil velikokrat žrtev tudi sam. Da se počuti ogroženega, je povedal psihiatru, policistom, na centru za socialno delo.



In čeprav si je iskreno prizadeval, da bi ženi pomagal, se je končalo tragično. Le tri dni pred zločinom so Zinko po le nekaj dneh zdravljenja odpustili iz psihiatrične klinike, saj se je lani sredi marca zaradi epidemije covida država zaprla. Čeprav sta Peter in njegov sin prosila pristojne, naj Zinko obdržijo na zdravljenju, nista bila uslišana. Njeno stanje se je doma poslabšalo, znova je Petru v stanju preganjavice grozila, njemu pa je počil film.