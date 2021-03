Proti lastniku pitbulov, ki so do smrti ogrizli njegovo mater, vložena obtožba

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je pred dnevi Slovenijo pretresla smrt osemletne deklice, ki jo je v Mengšu v spletu nesrečnih okoliščin do smrti ogrizel mešanec med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem, policija dogodek preiskuje kot morebitno kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Na epilog policijske preiskave bo treba počakati, sodni epilog pa bo, kot kaže, dobil primer izpred štirih let, ko so trije pobesneli pitbuli v naselju Mavrlen blizu Črnomlja do smrti ogrizli 71-letno žensko, mater lastnika psov. Proti lastniku pitbulov Mihi Šumu je tožilstvo namreč vložilo obtožnico.