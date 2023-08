Župniku vlomilci ukradli pištolo, ki jo je nabavil zaradi njih

V nadaljevanju preberite:

Zaradi dejstva, da vlomi in tatvine ter celo fizični napadi na duhovnike niso redkost, si je eden od dušnih pastirjev na skrajnem severovzhodu države omislil celo orožje, saj se je zbal za svojo varnost. A mu ga je v teh dneh odnesel prav vlomilec, ki je nepovabljen obiskal župnišče.

Zadnjo julijsko nedeljo so vlomili v prostore župnijskega urada na območju Policijske postaje Gornji Petrovci. Storilec ali storilci, ki jih policisti še iščejo, so povzročili za okoli 1500 evrov škode, med ukradenimi predmeti pa v oči bode predvsem eden. »Potrdimo lahko le, da policisti Policijske uprave Murska Sobota zbiramo obvestila glede suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, saj je bilo vlomljeno v prostore župnijskega urada na območju Policijske postaje Gornji Petrovci. Odtujeni so bili denar, pištola in naboji,« je pojasnil Igor Kavaš, vodja službe direktorja Policijske uprave Murska Sobota, več pa zaradi varstva osebnih podatkov ni povedal.