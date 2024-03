Ljubljanski uradniki že sodelujejo v volilnih opravilih

Ko so začela teči volilna opravila za letošnje evropske volitve, ki bodo 9. junija, so z Upravne enote (UE) Ljubljana poslali predlog za tajnike in njihove namestnike v vseh štirinajstih okrajnih volilnih komisijah in v dveh volilnih komisijah volilnih enot. S tem bo omogočena nemotena izvedba evropskih volitev na področju te upravne enote.

Državna volilna komisija je 10. januarja prejela odstopne izjave tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane ter tudi njihovih namestnikov. Vse od takrat, torej dva mesca, so na relaciji DVK – ministrstvo za javno upravo – UE Ljubljana iskali nove tajnike in njihove namestnike. Brez njih bi bila izvedba volitev na območju ljubljanske upravne enote bistveno otežena.

Na dan, ko so se začela volilna opravila za izvedbo letošnjih evropskih volitev, so na DVK potrdili, da so od UE Ljubljana prejeli predloge za vsa prosta mesta tajnikov in namestnikov v volilnih komisijah na tem območju. Tam so nam tudi potrdili, da so se volilna opravila že začela, sestali so se tajniki in njihovi namestniki volilnih komisij v Ljubljani.

Med njimi prevladujejo zaposleni na UE Ljubljana, ki pa na volitvah večinoma še niso delali. To so zaposleni s področja upravnih notranjih zadev, ki jih zahteva zakon o volitvah. Znano je, da ima UE Ljubljana premalo kadra, kar pomeni, da nimajo na voljo zaposlenih, ki bi nadomeščali tiste, ki sodelujejo v volilnih opravilih. Načelnica upravne enote Andreja Erjavec pri končnem dogovoru poudarja proaktivni pristop k reševanju zadeve tako pri DVK kot ministrstvu za javno upravo.

Še dva meseca časa za vlaganje list

Zdaj ko so začeli teči roki za volilna opravila pred volitvami poslancev v evropski parlament, je že mogoče vlagati kandidatne liste in oddati podpise podpore. Med strankami je za zdaj le SDS predstavila svojo listo za junijske evropske volitve, Gibanje Svoboda naj bi jo predstavilo 27. marca, SD pa šele po kongresu stranke 13. aprila, saj bo lista odvisna od novih razmerij moči v stranki.

Kandidature je mogoče vlagati do 10. maja, ko se začenja tudi uradna volilna kampanja. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če jo podprejo podpisi najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev. Stranke lahko vlagajo tudi skupne liste, pri čemer potrebujejo podpise najmanj šestih poslancev ali 1500 volivcev. Letos se, denimo, SLS ni odločila, da skupaj s SDS pripravi skupno listo. Listo kandidatov lahko vložijo tudi volivci, zbrati morajo 3000 podpisov.

Do 10. maja morajo kandidatne liste DVK sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in sporočiti podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa, s katerega bodo poravnavali vse stroške volilne kampanje. DVK bo po vložitvi liste kandidatov takoj preverila, ali je ta skladna z zakonom in vložena pravočasno.