Ruske sosede se pripravljajo na vse, tudi na vojno

Do trenutka, ko so ruski tanki pred dvema letoma krenili proti Kijevu, se je v zahodnih prestolnicah politika baltskih držav in Poljske do Moskve mnogim zdela pretirana. Toda ko se je Evropska unija na svojem dvorišču soočila s podobami zbombardiranih mest, množicami na begu in prvimi informacijami o pokolih civilistov, je prevladalo prepričanje, da je Ukrajina branik stare celine in da se Vladimir Putin, če bo Kijev padel, ne bo ustavil pred vrati Unije. Strah, ki ima tudi zgodovinsko podlago – od svojih štirinajstih sosed Rusija ni napadla oziroma ni bila v vojni le z Norveško –, se od takrat ni polegel, zlasti ne v obmejnih državah. Te se pospešeno pripravljajo na to, da lahko postanejo naslednja ruska tarča.

V obsežni reportaži iz Finske, Litve, Latvije in Estonije več o tem, kako spremembe, ki so jim bile te države podvržene od ruske invazije na Ukrajino, ne vključujejo le militarizacije in krepitve izdatkov za obrambo, ampak tudi družbeno prilagajanje na dolgoročno življenje z nepredvidljivo sosedo.