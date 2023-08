Kaj lahko od zavarovalnic pričakujejo prizadeti v poplavah

Prizadeti v poplavah lahko pričakujejo, da bodo prejeli nadomestilo za škodo, čigar višina bo odvisna od zavarovalnih kritij in višine zavarovalnih vsot v zavarovalni pogodbi, sporočijo iz Agencij za zavarovalni nadzor (AZN). Tisti, ki so imeli zavarovano tudi za nevarnost poplave in meteorne vode, lahko pričakujejo najvišji znesek v višini zavarovalne vsote, ki je za takšen škodni primer določen z zavarovalno pogodbo. Zavarovanje izliva vode po opredelitvah v zavarovalnih pogojih zavarovalnic ne predstavlja zavarovanja pred nevarnostjo poplave, so opozorili pri AZN.

V primeru, da je voda uničila zavarovalno polico, naj se oškodovanci obrnijo na zavarovalnico, kjer bodo dobili vse podatke o sklenjeni polici. Na spletnih straneh zavarovalnice so objavljeni splošni pogoje, kjer je mogoče preveriti kritja, svetujejo pri AZN.

Dejansko izplačilo za nastalo škodo je izvedeno ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera. Če obstaja temelj za izplačilo škode, vendar še ni ugotovljena dokončna višina škode, so možna tudi izplačila akontacij za škodo. Priporočljivo je fotografiranje stanja po poplavi, narediti seznam uničenih stvari in shraniti vse račune in predračune za sanacijo.

Če se z oceno škode ne strinjate imajo zavarovalnice vzpostavljene postopke izvensodnega reševanja sporov in notranje postopke razreševanja pritožb. V primeru neuspeha oziroma nezadovoljstva z odločitvijo v izvensodnem reševanju spora, je predvidena tudi možnost sodnega varstva.

V nekaterih primerih zavarovalnice iz poslovnih razlogov omejijo višino zavarovalnih vsot in morda zato sklenitev zavarovanja pred nevarnostjo poplav sploh ni možna, še opozarjajo pri AZN.