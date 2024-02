Letušani: Pričakovali smo veliko, dobili pa anketo

Čeprav prebivalci Letuša v občini Braslovče že nekaj mesecev poslušajo, da je njihovo območje predvideno za preselitev – na seznamu za morebitno odstranitev je kar 137 objektov –, uradne odločitve še ni.

Na današnjih individualnih pogovorih, nadaljujejo se še jutri, so pričakovali prav odgovor, ali ostajajo v Letušu ali ne. A to odločitev bodo dala šele strokovna mnenja, ki naj bi bila zaključena konec marca.

Boštjan Šefic z ekipo tudi jutri na individualnih pogovorih v Braslovčah. Tam je na seznamu za odstranitev 137 objektov. Ali jih bodo odstranili, bo povedala stroka.

Državni sekretar in vodja vladne službe Boštjan Šefic je že večkrat povedal, da bodo vsak objekt, ki je na seznamu za morebitno odstranitev, obravnavali individualno in za vsakega posebej pripravili strokovno mnenje. Prvi sklop strokovnih mnenj je že v potrjevanju na svetu za obnovo. Ko bodo ta potrjena, jih bodo javno razgrnili, nato pa bodo na vsa vprašanja, pripombe, dodatne argumente, ki bodo podani v javni razgrnitvi, odgovorili.

Šefic pričakuje, da bodo vsa strokovna mnenja za vse objekte, ki so na seznamu, imeli do konca marca oziroma začetka aprila, sklepi na vladi naj bi bili končani konec aprila oziroma na začetku maja. Sledile bodo cenitve, pogodbe pa naj bi bile podpisane najpozneje do julija.

Če je neki objekt na seznamu, to še nič ne pomeni. Strokovno mnenje bo lahko povsem drugačno in morda objekt ne bo več predviden za odstranitev. To velja tudi za te v Letušu. »Tudi zato pritiskamo na vse, da naj kakovostna strokovna mnenja pripravijo čim prej, ker ta dajejo prvi signal, v katero smer se bo vse odvijalo,« je dejal Šefic. A Letušani, ki so dane prišli na prvi dan individualnih pogovorov, so pričakovali prav to. Jasne odgovore.

Razočaranje

»Nobene informacije nismo dobili. Nič od nič. Eno samo veliko razočaranje. Naj povedo, ali so se sploh odločili, ali se selimo ali ne. Naše hiše propadajo, celo naselje propada, oni pa še sedem mesecev po poplavi ne znajo povedati, ali gremo ali ne. Potem pa naj povedo, kako bomo rešili našo stanovanjsko problematiko. To je naš edini dom,« je dejal Matjaž Hudournik.

Rad bi se selil, zato ga čakanje ubija: »Pričakovanja so bila danes velika, oni pa so delali javnomnenjsko raziskavo. Anketo. Ne vem, zakaj smo sploh imeli te pogovore. S tem poskušajo pridobiti čas. Mislim, da bomo mi še nekajkrat plavali, preden bodo našli rešitve. Naj nam raje pošteno povedo, da bo trajalo še deset let, preden bodo položaj, v katerem smo, lahko rešili.«

Bojan Arčan, ki že ves čas nasprotuje selitvi, je že pred začetkom pogovorov dejal, da se bo udeležil le kratkega skupinskega dela, individualnih pogovorov pa ne: »Zadnje tri mesece ni nič novega in ne vem, kaj bi lahko izvedel. Želimo si, da bi država naredila analize, elaborate, da nas ne bo selila samo zato, ker se je tega nekdo domislil oziroma ker to nekomu ustreza. Če bodo določili normative in selitve izvajali skladno z njimi, potem bi morali preseliti polovico Slovenije.«

Dodal je, da posledice avgustovske ujme sploh ne bi bile tako hude, če bi bili vodotoki vzdrževani, zato so proti koncesionarju Nivo Eko in nadzornikom vložili kazenske ovadbe.

»Ne« dobičkarstvu

Šefic je že večkrat povedal, da prav na individualnih pogovorih izvedo, kaj si ljudje želijo, ali bi raje odškodnino, nadomestno gradnjo … Ker vse tako dolgo traja, so se močno zvišale tudi cene nepremičnin. Šefic je pozval: »Absolutno neodgovorno bi bilo od slehernega, če bi na kakršenkoli način, tudi s cenami, na tej nesreči gradil dobičke ali zasebne interese. To je popolnoma nesprejemljivo.«

Braslovški župan Tomaž Žohar je prejšnji teden v pismu premieru opozoril, da ni prave podlage za preselitev Letušanov, predvsem zaradi načrtovanega državnega prostorskega načrta, ki (še) ne upošteva avgustovske ujme. Šefic je poudaril, da zakonske podlage so, da bodo morali prilagoditi morda še kakšen podzakonski akt. Po srečanju z njim je Žohar dejal, da verjame, »da bodo v najkrajšem možnem času našli rešitev, za kar so nujni tudi dodatni podzakonski akti. Vsekakor pa dialog nadaljujemo.«