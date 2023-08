Novi dež še povečal nevarnost plazov

Pričakovano težišče današnjih padavin sta bili spet Koroška in Savinjska dolina. Namočenost tal se je še povečala, kar pomeni večjo ogroženost zaradi plazov tudi v prihodnjih dneh. V Mestni občini Koper so zaradi posledic ponedeljkove ujme na vlado naslovili pobudo za vključitev v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

V današnji izjavi o izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah v Sloveniji je direktor Geološkega zavoda Miloš Bavec poudaril, da je zemljina zaradi dvodnevnih padavin zelo namočena, zato obstaja nevarnost plazov tudi na območjih, ki do zdaj niso bila ogrožena.

»Dež je večinoma šel mimo nas, upam, da bo tako zdržalo do jutri. Po mojih informacijah je vse obvladljivo in stanje je, glede na siceršnjo razmočenost terena, poškodovane brežine in struge, krasno. Imeli smo nekaj intervencij zaradi zalitih kleti na Ljubnem in v Braslovčah, predvsem zaradi zamašene kanalizacije po nedavni poplavi,« je povedal poveljnik civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek. Do konca redakcije poročil o novih plazovih ni bilo. Melanšek je dejal, da se bodo morebitne težave zaradi razmočenosti terena šele pokazale, na teren bodo tako odšli spet danes.

Preventivno že drugo noč z doma

Poleg Savinjske doline je bila med najbolj ogroženimi območji spet Koroška, za katero je bil zaradi nevarnosti poplav in plazenja danes razglašen rdeči alarm, ki so ga pozneje spremenili v oranžnega. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je povedala, da so imeli čez dan več močnih nalivov: »Meža narašča in je bolj deroča. Danes je slabše, kot je bilo včeraj.« Voda je zalila trg, kot je povedala županja, so se namreč zamašili jaški: »To se je zgodilo v trenutku, ker se mulj ves čas nabira. Takoj smo jih odprli in očistili, da je voda odtekla. Če bo tako, kot je zdaj, bo v redu. Me pa seveda skrbi.« V občini imajo aktivnih več plazov, ljudi zato opozarjajo, naj opazujejo dogajanje. Že s ponedeljka na torek je del prebivalcev prespal na varnejših lokacijah, enako so se odločili tudi danes, je še povedala Lesjakova.

Zaradi nevarnosti proženja plazov sta zaprti cesti Ravne–Dravograd in Dravograd–Libeliče. Meteorna voda je zalila tudi nekaj prostorov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, a so jo gasilci hitro izčrpali.

V Kopru najbolj poškodovane ceste

Po besedah Igorja Rakarja, vodje koprske Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja, so imeli danes največ težav s čiščenjem cest zaradi številnih plazov. »Na Koper se je zlila prava podnebna reka, saj je v dobrih treh urah padlo tudi do 180 litrov padavin na kvadratni meter, česar pri nas ne pomnimo,« je dan po ponedeljkovem neurju dejal koprski župan Aleš Bržan.

Po podatkih regijskega štaba civilne zaščite za obalno regijo je ponedeljkov močan veter odkril streho na 36 poslopjih, poplavljenih je bilo 88 objektov, sprožilo se je 34 manjših plazov. Na Mestni občini Koper še pravijo, da bodo nastalo škodo lahko popisali in ocenili šele naknadno. Na vlado pa so naslovili pobudo, da bi zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov vključeval tudi njihovo občino.

Rokave je zavihal tudi učiteljski zbor

V Osnovni šoli Šmarje pri Kopru, kjer jim je veter odnesel več sto kvadratnih metrov strehe, so se odprave posledic ponedeljkove ujme lotili tudi vsi zaposleni, vključno z učiteljskim zborom in ravnateljem. »Prizadevamo si, da bi najnujnejša dela končali do petka, sicer bomo prvi šolski dan izvedli nekoliko drugače,« je napovedal ravnatelj Simon Dražič, ki je bil ob našem obisku na šolski strehi; to so gasilci začasno prekrili s polivinilom in vrečami peska. »Česa takega še nisem videl,« je ponovil stavek, ki so ga to poletje izrekli že mnogi iz različnih delov Slovenije.