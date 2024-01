Pol leta po ujmi več neznank kot odgovorov

Na seznamu za morebitno odstranitev je na Rečici ob Savinji trenutno 41 objektov, a neznank je veliko. Še vedno namreč čakajo na odločitev direkcije za vodo in ministrstva za naravne vire in prostor, ali bodo lahko območja tako zavarovali, da preselitve ne bodo potrebne. Stiske ljudi so v tej negotovosti ogromne.

Mladi par, Špela in Filip, sta se v hišo v občini Rečica ob Savinji preselila pred sedmimi leti, jeseni 2022 je bila povsem renovirana. Še ne leto dni kasneje, avgusta lani, sta imela v hiši 1,7 metra vode. Da je njuna hiša na seznamu za odstranitev, jima je najprej povedal sosed, potem so ju poklicali še iz tehnične pisarne. »Ravno še pravi čas smo izvedeli, ker smo imeli notranja vrata že naročena, da smo naročilo še lahko preklicali. Enako talne obloge. Peč smo pa morali novo kupiti. Zdaj bivamo v zgornjih prostorih,« je dejala Špela.

Dodala je, da se želijo preseliti: »Tega nočeva več doživeti, čeprav sva mlada. Ne predstavljam si, kako so to doživeli starejši. Otroka sta tudi v stiski. Večji, ki je star šest let, še zdaj, ko dežuje, sprašuje, ali bodo spet poplave in bomo spet šli. Ni prijetno.« A tudi čakanje ni prijetno. Danes sta izvedela, da bodo študije, kaj se bo dalo narediti na Savinji, narejene do konca marca. Takrat bodo izvedeli, ali jih bodo lahko obvarovali ali ne, ali se bodo torej selili ali ne. Če bodo ostali, pa Špela pravi, da hočejo zagotovilo: »Tudi zaradi zavarovalnice, da lahko hišo vsaj zavarujemo.«

Vsi občani pa niso naklonjeni selitvi. Eden izmed njih je bil po pogovoru zelo jasen: »Jaz sem jim povedal, da se ne bom izselil. Samo pol metra vode je bilo. Če bi pa urejali Savinjo, se to sploh ne bi zgodilo! Trideset let niso delali nič, lopate niso noter dali!« Spet drugi so dodali, da bo zelo veliko odvisno od cenitev.

Županja Rečice ob Savinji Majda Potočnik pravi, da je o urejanju Savinje še veliko nejasnosti, s tem pa tudi vprašanj, ali bodo ljudje lahko ostali v svojih domovih. FOTO: Blaž Samec/Delo

Županja Majda Potočnik je poudarila, da je neznank pol leta po ujmi še vedno veliko: »Seznam je odvisen od tega, ali bodo protipoplavni ukrepi izvedeni ali ne. Če ne bodo, je verjetno, da se bodo selili tudi Varpoljčani, ki jih na seznamu zdaj sploh ni. Druga neznanka pa je, da ljudje, ker ne vedo, ali se bodo selili ali ne, ne vedo, ali naj sploh kaj vlagajo v objekte.« Dodala je, da je veliko neznank tudi za občino: »Ne vemo, kako naj urejamo infrastrukturo v določenih naseljih. Ali sploh iti v obnovo ali ceste nadvišati, narediti kot nasip. Ali naj prostorsko načrtujemo za večjo množico ljudi, ali bodo ljudje sploh želeli biti tam, ali bo to zadostovalo za vse preseljene.«

Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je dejal, da je Rečica ob Savinji res specifična, saj morajo počakati na odločitev vodarjev glede protipoplavnih ukrepov: »Na podlagi tega bodo strokovnjaki pripravili strokovna mnenja, kateri objekti bodo morali ostati na seznamu.« Dodal je, da je v Rečici posebnost tudi ta, da imajo ljudje ob svojih stanovanjskih zgradbah tudi obrtne delavnice, proizvodnjo oziroma gospodarska poslopja. O selitvah teh se za zdaj še ne pogovarjajo.