Individualne pogovore o preselitvah začeli na Koroškem

Vodja vladne službe za obnovoje z ekipo včeraj obiskal Koroško, kjer so začeli individualne pogovore z lastniki objektov, ki so predvideni za morebitno selitev. Za zdaj je na vladnem seznamu, ki se ves čas posodablja, vseh objektov 348. Na Koroškem so se srečali z lastniki 18 objektov, v petek, ko naj bi prišli v savinjsko regijo, pa jih bo čakal precej težji zalogaj. Tam je za morebitno odstranitev na seznamu kar 323 objektov.

Boštjan Šefic je dejal, da naj bi se z vsemi lastniki pogovorili v mesecu dni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Da se seznam sproti posodablja, je bilo jasno že na primeru Koroške. Na javno objavljenem seznamu je tam 16 objektov, predvidenih za morebitno odstranitev, vendar sta na seznamu zdaj še dva več. Šefic je namreč dejal, da so se sestali z lastniki 18 objektov, vsi so se vabilu na individualne pogovore odzvali. Namen pogovorov je, da lastnikom predstavijo vse razpoložljive informacije, predstavijo celoten postopek preselitve, jih opozorijo na vse, kar jih čaka. Lastniki objektov, ki bodo predvideni za odstranitev, imajo štiri možnosti. Lahko se bodo odločili za nadomestni objekt na drugi lokaciji, za odškodnino, za nakup nadomestne nepremičnine, ki jo bo ponudila država, ali da nadomestno nepremičnino poišče lastnik sam, nato pa mu jo kupi država. Če lastniki nepremičnin, ki bodo predvidene za odstranitev, ne bodo sprejeli nobene od možnosti, je mogoče tudi razlastitev.

Šefic je po pogovorih dejal, da bi lahko bile konec januarja oziroma na začetku februarja izdelane strokovne ocene in pripravljeni predlogi sklepov, končne sklepe naj bi izdali do konca februarja. Šefic je poudaril, da bodo morda ponekod postopki daljši, saj bodo posamezniki in strokovna javnost po razgrnitvi sklepov lahko dali pripombe, na katere bodo morali pristojni odgovoriti.

»Če bo vse potekalo tako, kot načrtujemo, bodo konec maja ali junija izplačane prve odškodnine oziroma podpisane pogodbe za nove objekte. Gradnja pa trajala nekaj časa. Odvisno je tudi od tega, kako hitro bodo sledili prostorski akti, prostorske ureditve. Župani so zelo angažirani,« je dejal Šefic.

Savinjski zalogaj

Vladna služba bo v savinjsko regijo prišla predvidoma v petek, čeprav župani o tem še niso obveščeni. Tu jih čaka precej težje delo, samo v Braslovčah je za odstranitev za zdaj na seznamu 137 objektov. V občini Šmartno ob Paki je na seznamu 31 objektov. Župan Janko Kopušar dvomi, da je to vse: »Verjetno bo na koncu še kakšna hiša zraven. Nekateri tudi sami kličejo, da bi jih dodali na seznam.« Dodal je, da imajo za dve lokaciji že sprejet podrobni prostorski načrt in bi hiše tam lahko takoj umestili, a da za tisti lokaciji ni večjega interesa, zato zdaj iščejo druge možnosti, kar pa pomeni, da bo trajalo nekoliko dlje, da bodo hiše tam dejansko stale.

V občini Rečica ob Savinji je na seznamu 41 objektov. Županja Majda Potočnik je upala, da bodo še pred obiskom vladne službe imeli sestanek z direkcijo za vode in ministrstvom za naravne vire in prostor: »Moramo se pogovoriti o protipoplavnih ukrepih. Kaj bi bilo mogoče urediti, ker bi bil potem tudi podatek o objektih, predvidenih za preselitev, verjetno drugačen. Imamo tudi primer, ko je en objekt predviden za preselitev, drugi, ki je del iste domačije, pa ne. Treba se bo pogovoriti.«

Župan Ljubnega Franjo Naraločnik je dejal, da so zaradi seznama, v njihovi občini je na njem 21 objektov, že zahtevali sestanek: »Tri hiše so kar izpustili, dodali pa so šest novih hiš, ki jih sploh nismo predvideli za selitev. Nekateri občani so znoreli. Poskušamo jim pojasniti, da je to stvar tehnične pisarne in da bo še kar nekaj sprememb.«