V prvem mesecu so na številko 114 sprejeli 1678 klicev

Vlada je pred dobrim mesecem dni ustanovila klicni center 114, ki je namenjen vsem prebivalcem, ki so bili prizadeti v poplavah. V enem mesecu jih je na 114 poklicalo 1678, so pojasnili iz Ukoma.

V projektu sodelujejo zaposleni iz državne uprave, kar je nova praksa, ki se je izkazala za uspešno. Na vprašanja odgovarjajo neposredno, če je treba, klicatelje pokličejo nazaj, obenem pa se njihovi kolegi na ministrstvu trudijo zagotoviti potrebne informacije, da lahko klicni center zagotovi ažurne in zanesljive informacije vsem klicateljem.

Najdaljši pogovor daljši od ene ure

Ukom je sporočil, da so največ klicev sprejeli drugi dan delovanja, in sicer kar 254, najmanj pa drugo soboto delovanja, zaradi česar do nadaljnjega klicni center ob sobotah ne deluje. Povprečno je pogovor trajal od štiri do šest minut, najdaljši pa kar dobro uro. Čas pogovora se z vsakim dnem skrajšuje, kar kaže na to, da so sodelavci v klicnem centru že bolje opremljeni z vsemi informacijami in lahko hitreje podajajo odgovore. Zmanjšuje se tudi čakalni čas na klic.

V klicnem centru se je doslej izmenjalo 55 zaposlenih z različnih ministrstev in služb državne uprave, so zapisali iz Ukoma.

Črna na Koroškem po poplavah FOTO: Voranc Vogel/Delo

Klicatelji večinoma iščejo informacije glede upravičenosti do izredne socialne pomoči in izplačilo izredne denarne pomoči; glede internetne in telefonske povezave ter plačila električne energije; sanacije škode v naravi; sanacije prebivališč, dodelitev neprofitnih stanovanj, subvencioniranje najemnine in popis škode (v začetku) ter kako poteka postopek povračila škode.