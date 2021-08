Arso bo spremljal le še okolje in vreme

V nadaljevanju preberite:

Od 1. septembra bo okoljska soglasja in dovoljenja namesto agencije za okolje (Arso) izdajalo ministrstvo za okolje, to bo prevzelo tudi vse njene zaposlene. Na ministrstvu verjamejo, da bo reorganizacija pospešila izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, nevladniki opozarjajo, da se bo povečalo število tožb proti izdanim dovoljenjem, zaposleni na Arsu pa so brez informacij, kako bodo delali že čez nekaj dni.