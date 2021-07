Bayer bo za poplačilo tožb bolnikov z rakom namenil 4,5 milijarde dolarjev

Nemški proizvajalec kemikalij in zdravil Bayer je napovedal, da bo namenil 4,5 milijarde dolarjev za morebitno poplačilo tožbenih zahtevkov bolnikov z rakom v ZDA. Več bolnikov podjetje toži, da so zboleli zaradi izpostavljenosti pesticidu za zatiranje plevela Roundup, ki vsebuje aktivno snov glifosat, poroča Reuters.



Poslovna skupina je zapisala, da bo namenila »dodatna sredstva v bruto vrednosti 4,5 milijarde dolarjev … za primer potencialne dolgotrajne izpostavljenosti podjetja«, ki pričakuje odločitev vrhovnega sodišča o tožbah bolnikov z rakom proti proizvajalcu pesticida Roundup.



Bayerju grozi poplava tožb, vse odkar je leta 2018 kupil ameriško podjetje Monsanto, ki proizvaja herbicid Roundup.



Maja mu je sodišče v San Franciscu naložilo plačilo 25 milijonov dolarjev odškodnine prebivalcu Kalifornije Edwinu Hardemanu. Le nekaj tednov zatem je drugi sodnik zavrnil načrt podjetja za poravnave v prihodnjih tožbah, povezanih z Roundupom, za katere je podjetje »rezerviralo« skoraj dva milijona dolarjev.



V Bayerju so napovedali, da bodo avgusta na vrhovno sodišče vložili zahtevek za revizijo primera Hardeman, pri čemer so dodali, da imajo »močne argumente« za odločitev v njihovo korist. Če jih bo vrhovno sodišče zavrnilo, skupina namerava aktivirati lastni program, pri čemer bo uporabila dodatnih 4,5 milijarde dolarjev za plačilo tožbenih zahtevkov. »Našim investitorjem želimo zagotoviti, da bo glede izpostavljenosti tožbam zaradi glifosata razumno poskrbljeno, v primeru ugodne odločitve sodišča pa se bodo stvari obrnile na glavo,« v naš prid, je dejal izvršni direktor Bayerja Werner Baumann na sestanku z investitorji. Končno odločitev sodišča je pričakovati leta 2022.



Poslovna skupina vztraja, da znanstvene študije in potrdila regulatorjev dokazujejo, da je glavna sestavina Roundupa, glifosat, varna. Vendar pa je Mednarodna agencija za raziskave raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji glifosat razvrstila na seznam možnih rakotvornih snovi.

