Črvi kot prigrizek ali pa sestavina piškotov

Hrošči se v primernih razmerah hitro razmnožujejo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Na jedilnikih EU so sedaj tudi žuželke. Države članice so danes odobrile predlog Evropske komisije, ki dovoljuje uporabo posušenih črvov rumenih mokarjev kot novega živila. Gre za prvo odobritev dajanja žuželk na trg EU kot novih živil,« sporočajo iz evropske komisije.Novo živilo se lahko uporablja kot cela posušena žuželka v obliki prigrizkov, sicer pa kot sestavina številnih živilskih proizvodov, kot je, denimo, prah v beljakovinskih proizvodih, piškotih ali testeninah.Strategija »od vil do vilic« opredeljuje žuželke kot vir alternativnih beljakovin, ki lahko podprejo prehod EU na bolj trajnosten prehranski sistem. »Milijoni ljudi že sedaj vsak dan uživajo žuželke. Poleg tega Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) žuželke opredeljuje kot zdrav in zelo hranljiv vir hrane z visoko vsebnostjo maščob, beljakovin, vitaminov, vlaknin in mineralov,« pravijo v evropski komisiji.